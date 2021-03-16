Як виробляють серветки, що знижують віруси

Зараз, в епоху тяжкої епідемічної ситуації, важливо правильно визначати пріоритети і розвивати нові напрямки у виробництві гігієнічних засобів. Особиста гігієна кожного є значним чинником у боротьбі з Covid та іншими хвороботворними інфекціями.

Гігієна допомагає людям уникати зараження багатьма інфекціями, зокрема, й шкідливими вірусами, серед них SARS-Co V2, який викликає Covid-19. Та варто звертати увагу і на специфіку виробів. Ми врахували цю тенденцію у виробництві вологих серветок, зокрема Smile Sterill Bio. Адже завдяки особливому складу вони здатні набувати спроможності протистояти певним вірусам та бактеріям.

Експерти вже помітили, що за час пандемії Covid, завдяки підвищеній увазі до гігієни, у багатьох країнах значно зменшилися зараження різними інфекційними захворюваннями. Правильне застосування гігієнічних засобів допомагає уникнути зараження такими вірусами, як грип, вірус імунодефіциту, кору, вірусних гепатитів, коронавірусів людини, в тому числі SARS-Co V2 та інших поширених вірусів, зокрема і сезонних.

У корпорації Біосфера зазначають, що їх головною метою в умовах пандемії є створення здорових трендів, яких потребує нинішній непростий час.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.