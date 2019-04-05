Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Як вижити, якщо загубився у горах – поради румунських рятувальників

Літній сезон ще не почався, але туристичні курорти вже готуються до напливу відпочивальників. І наразі, мова про румунські Карпати. Гори ще вкриті снігом, але рятувальникам пора року та погодні умови не важливі – головне життя людей.

Андрій  – координатор всіх рятувальних загонів регіону Прахова. Працюють цілий рік – влітку тут багато мотобайкерів, взимку роботи більше: травми в лижників майже щодня. Тому в рятувальників все має бути напоготові.

Падають тут часто. Андрій показує нам головний евакуаційний засіб  – спеціальні санки.

Евакуація проходить так: людину фіксують, загортають у спеціальну ковдру, яка зберігає тепло, і спускають вниз. А вже далі, після стабілізації в медичному відділенні, фунікулером вниз та у лікарню.

Дивіться: Гірські рятувальники у Болгарії: умови праці та зарплата

Тутешня улюблениця  – вівчарка Хара,  працює нарівні зі своїм хазяїном. Аби економили сили, вгору, як всі рятувальники, пересувається снігоходом.

Андрій радить всім туристам, окрім смартфону мати з собою звичайний мобільник з надійним акумулятором. Можливість відправити gps-координати – це добре, а залишатися на зв’язку мінімум дві доби – ще краще.

І, нагадує рятувальник, – про алкоголь під час екстремальної ситуації краще забути.

Єдине, що може врятувати, як не дивно – це сніг.  Треба робити собі просто берлогу.

Лижний сезон в румунських Карпатах, частіше за все, триває до кінця березня. Після цього починаються нові, літні виклики для рятувальників. Відпустка їм не загрожує.

До слова, міжнародні навчання у Яремче: як рятувати людей з пожежі у готелі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Машини з кругляком курсують щодня: хто та навіщо нищить Карпати
Румунію на Євробаченні 2019 представить Естер Піоні
Гірськолижний курорт Румунії: ціни та що подивитися
У Карпатах знову зима – випало 80 см снігу
На Закарпатті у горах знайшли загублених туристів
Правила безпеки в горах взимку: що взяти з собою і не можна робити
У Карпатах загинули двоє туристів від обмороження
Румунію на Євробаченні 2019 представить співачка Естер Піоні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка