Як вижити, якщо загубився у горах – поради румунських рятувальників

Літній сезон ще не почався, але туристичні курорти вже готуються до напливу відпочивальників. І наразі, мова про румунські Карпати. Гори ще вкриті снігом, але рятувальникам пора року та погодні умови не важливі – головне життя людей.

Андрій – координатор всіх рятувальних загонів регіону Прахова. Працюють цілий рік – влітку тут багато мотобайкерів, взимку роботи більше: травми в лижників майже щодня. Тому в рятувальників все має бути напоготові.

Падають тут часто. Андрій показує нам головний евакуаційний засіб – спеціальні санки.

Евакуація проходить так: людину фіксують, загортають у спеціальну ковдру, яка зберігає тепло, і спускають вниз. А вже далі, після стабілізації в медичному відділенні, фунікулером вниз та у лікарню.

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Тутешня улюблениця – вівчарка Хара, працює нарівні зі своїм хазяїном. Аби економили сили, вгору, як всі рятувальники, пересувається снігоходом.

Андрій радить всім туристам, окрім смартфону мати з собою звичайний мобільник з надійним акумулятором. Можливість відправити gps-координати – це добре, а залишатися на зв’язку мінімум дві доби – ще краще.

І, нагадує рятувальник, – про алкоголь під час екстремальної ситуації краще забути.

Єдине, що може врятувати, як не дивно – це сніг. Треба робити собі просто берлогу.

Лижний сезон в румунських Карпатах, частіше за все, триває до кінця березня. Після цього починаються нові, літні виклики для рятувальників. Відпустка їм не загрожує.

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