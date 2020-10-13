Як виживатиме бізнес в Україні під час посилення карантину

Локдаун – це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Це слова міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Чиновник вважає, що варто знайти баланс між економікою і протиепідемічними заходами, аби не зупиняти життя у країні.

Але чи можливий баланс – адже українські підприємці і без локдауну потерпають від збитків.

У Лідії Суярко було три магазини, і 15 найнятих працівників. Коли стався коронавірусний локдаун у квітні – продажі зросли.

– У нас стільки замовлень не було за весь період існування магазину за 4 роки. Це дуже вселяло надію, додавало такого оптимізму. Мені здається трохи глупого оптимізму насправді. Тому що коли запустилися стало важче, – розповіла власниця бутіка.

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Коли стало зрозуміло: пандемія – це надовго, і купівельна спроможність українців впала, дівчина звернулася за державною підтримкою малого бізнесу. Але їй відмовили. Жінка закрила магазини у Львові.

Згідно з опитуванням європейської бізнес-асоціації, 27 % підприємців відмовили в участі в програмі Доступні кредити. 42% представників малого та мікробізнесу не готові до відновлення жорсткого карантину.

Експерти радить усім підприємцям використовувати всі можливі гранти, та програми підтримки, бо допомоги від держави можна і не дочекатися.

В Україні посилять карантин

Жорсткого локдауну в Україні не буде. Але карантин по всій країні посилять, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

У планах Кабміну, заборонити будь-які масові заходи у червоній зоні карантину. У зеленій зоні масові заходи проводитимуться за кількістю не більше 50 осіб, у жовтій – не більше 30 людей, та 20 у помаранчевій.