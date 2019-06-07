Як захистити права українських заробітчан: ідея Жукровського на Нових лідерах 2

Захистити права та інтереси українських заробітчан, яких щороку дедалі більшає, вирішив учасник проекту Нові лідери 2 Ярослав Жукровський. На його переконання, люди часто на чужині почуваються незахищеними: праця важка і ненормована, нерідко відсутні гарантії отримати зароблені гроші.

Позбавити українців необхідності їздити на заробітки обіцяє вже третє покоління державників, але еміграція з нашої країни лише набирає обертів.

Виїзд населення – це не лише українська проблема. Висококваліфіковані кадри зі всього світу шукають гідного застосування своїх вмінь поза рідними країнами. Чверть мільярда населення планети – це заробітчани.

Більшість українців мігрують у сусідні Польщу чи Німеччину. Та доволі часто люди почуваються там незахищеними: праця важка і ненормована, нерідко немає гарантій щодо зароблених грошей.

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Ярослав Жукровський – радіо- і телеведучий, правозахисник і колишній голова територіального управління юстиції у Львівській області. Чоловік подався на проект Нові лідери, щоб запропонувати свою систему захисту прав та інтересів українських заробітчан.

Нерідко трудові мігранти стикаються з важкими умовами праці та проживання, зарплатою нижче обіцяного, нелегальним працевлаштуванням і соціальною незахищеністю.

Як повернути трудових мігрантів додому чи як захистити їхні права на чужині українські політики ще не придумали – системної державної політики немає.

Щоб кожен громадянин мав право на безкоштовну юридичну допомогу чи консультацію – разом із колегами Ярослав створює мобільну платформу, що полегшила б життя заробітчан.

Ярослав вірить, що його проект стане потужним поштовхом для розробки системної та якісної державної політики у сфері трудової міграції. Тож сподівається на підтримку українців.

Нагадаємо, 27 травня завершилася перевірка голосів 25 лідерів, які набрали найбільше голосів від виборців.

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