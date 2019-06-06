Як зараз виглядає міст на Володимирську гірку та коли завершать об’єкт

День Києва минув, і про міст на Володимирській гірці, який так хотіли збудувати до дня столиці всі забули, навіть будівельники.

Насамперед, киян цікавить, коли об’єкт буде завершено остаточно, а територія довкола нього впорядкована. Люди хочуть бути впевненими наскільки споруда безпечна, особливо після скляного скандалу.

Поки що міст виглядає дуже блідо і неохайно. Обурює киян непокладена плитка, недороблені під’їзди і гори будівельних матеріалів навколо.

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Міст відкрили, але роботи тривають. На пагорбах вирубали дерева, трактори далі риють, неквапливо, без дат початку і кінця.

До слова, Київ, який нещодавно відсвяткував черговий день народження, втрачає своє обличчя – за десятиліття у небуття пішли сотні історичних споруд, а на їхньому місці виросли торговельно-розважальні центри.

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