Бізнес в Україні: як розпочати власну справу в декреті

Як заробляти у декреті: історії українок, які почали бізнес з нуля

Розпочати бізнес з нуля та заробляти десятки тисяч гривень, сидячи в декреті, цілком реально. Сучасні жінки не рідко перетворюють хобі на бізнес та стають фінансово незалежними, органічно поєднуючи це з материнством.

І після завершення декретної відпустки не хочуть повертатися до колишнього життя з 8-годинним робочим днем, офісами та дедлайнами.

Факти ICTV зустрілися з харків’янками, які для старту мали всього кілька сотень грн, а менш ніж за рік їхню продукцію почали купувати в усій країні та навіть за кордоном.

Поки діти на прогулянці, Анна Лазарева надягає фартух та береться до роботи – невеличка кухня в багатоповерхівці перетворюється на кондитерську. Доки в міксері перемішується яблучне пюре з полуницею, білки та цукор, на плиті закипає сироп – так народжується улюблений дитячий смаколик.

– Я сама люблю зефір. У мене тоді якраз молодша дитина була на грудному вигодовуванні. Мені хотілося побалувати себе та старшу доньку, яка вже їла натуральний зефір, а не промислові батончики, – розповіла кондитер Анна Лазарева.

Коли суміш густішає, всі інгредієнти змішуються – зефір готовий. Анна виготовляє 30 штук за 20 хвилин.

Рекорд Анни – півтори сотні зефірок за раз. Вона розповіла, що тоді ще не було електроміксера. За її словами, у святкові дні, коли відбувається ажіотаж на солодкі подарунки, доводилося попітніти.

Хоча вона колись навіть не думала, що продаватиме ласощі, які готувала для рідних. Першими її клієнтами стали друзі.

Анна склала бізнес-план. На інгредієнти потрібно було витратити 300 грн та продати 10 коробок зефіру по 100 грн, щоб заробити 1 тис. грн за тиждень.

Вона створила сторінку в соціальній мережі, де продає відео з майстер-класами. Анна відкладала заробіток та вже за декілька місяців купила морозильну камеру.

Окрім зефіру, вона виготовляє популярні макаруни й маршмелоу. Головні дегустатори – діти. Анна розповіла, що завдяки їм розпочала власну справу – бізнес на зефірках стартував у декреті. Повертатися на роботу Анна вже не хоче, адже вдома може заробити щонайменше 20 тис. грн на місяць.

– Я можу вдома заробити більше, приділяючи час дітям, ходити в садок, школу, водити на гуртки, паралельно робити те, що мені подобається, – розповіла кондитер Анна Лазарева.

У декреті розпочала свою справу і Світлана Павлова. Ляльковий рай – її рук справа. Малесенькі чашки розміром з пів нігтя, чайнички як гривнева монета, тортики та міні-печиво – ці та інші мікроскопічні іграшки вона виготовляє з полімерної глини.

Світлана виготовляє одну іграшку за декілька годин. Спершу працювала вночі, коли діти засинали. Її клієнти – іноземці з трьох десятків країн. Це колекціонери, які готові викласти чималі гроші на придане для своїх ляльок.

Спершу продавала іграшки на ярмарках та у соціальних мережах, тепер на спеціалізованому сайті hand-made (товарів ручної роботи). Та нині головний заробіток на переглядах майстер-класів.

Так можна заробити щонайменше 30 тис. грн, розповіла Світлана. Тож коли постало питання повертатися на роботу бухгалтером чи розвивати власну справу, то вона вирішила взятися за свій бізнес.

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