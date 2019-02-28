Як заробити на віртуальній реальності: приклади з Фінляндії і Африки

Відчути себе немов герой-археолог голівудського блокбастеру Індіана Джонс можна в Південній Африці. Завдяки шоломам віртуальної реальності, відвідувачі почуваються першовідкривачами. Проект стартував на місці розкопок у центрі під назвою Колиска людства, тут знайшли кістки австралопітека африканського – прямого предка сучасних людей, який жив 2 млн років тому.

Відвідувачам достатньо надягнути шолом, щоб пройтися шляхом археологів. Ученим було важче, їм потрібно було пролазити вузьким проходом між печерами – науковці в касках і спецодязі знімали все на камеру. За це їх прозвали підземними космонавтами. У печері встановили комп’ютери, на яких і дослідження проводили, і відео монтували – для використання у шоломах віртуальної реальності.

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А у Фінляндії шоломи віртуальної реальності розробили для будівельників і архітекторів. Тепер вони можуть створити комп’ютерну модель, наприклад, аеропорту, а замовники можуть пройтися майбутнім об’єктом, уважно простежити за всіма деталями, щоб з’ясувати, чи відповідає проект тому, що дійсно хоче клієнт.

Шолом вартістю $6 тис. також використовують будівельники – спочатку щоб показати як виглядають стіни, а потім – який ремонт можуть зробити дизайнери. А провідні європейські автовиробники вже показують покупцям внутрішню начинку машин. Фінські розробники впевнені – вже незабаром рекламні проспекти на папері поступляться місцем шоломам віртуальної реальності.

До слова, Факти ICTV розповідали про унікальний шолом від українських науковців.

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