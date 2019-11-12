Як жінки домоглися рівних прав з чоловіками в Армії США

11 листопада Сполучені Штати відзначали День ветеранів. Понад 3 млн жінок коли-небудь служили в американському війську. Перші – ще за часів Американської революції. Втім, внесок багатьох з них був недооцінений впродовж десятиліть.

Вже нині для жінок у Збройних силах США нема обмежень, а ще до 1990-х років вони не могли керувати бойовими літаками і суднами, ставати саперами чи танкістами.

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Та попри всі перепони, жінки ішли у військо, бо вважали це своїм покликанням.

Ліббі Гейнс 92 роки, останнього разу за штурвалом літака вона була лише торік. І досі детально пам’ятає, як усе починалося 75 років тому.

В 1945 році наприкінці Другої світової війни 17-річна Ліббі на той час уже закінчила тренувальний курс кадетів Цивільного повітряного патруля, і вступила до служби медсестер, бо війна того вимагала.

Втім, йти у медицину Ліббі не хотіла, бо марила небом. А коли війна закінчилася, дівчина наважилася здійснити свою мрію.

Але Збройні сили США не приймали жінок у пілоти аж до 1970-х років. Ліббі стала військовою метеорологинею. Паралельно, вона керувала цивільними літаками, і згодом придбала свій.

Наразі для жінок обмежень нема, вони складають 14% від усіх військовослужбовців США. Але статус ветеранок вони отримали лише у 1970-х роках.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки США Роберт О’Браєн заявив, що Америка не обіцяє завжди надавати військову допомогу Україні.

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