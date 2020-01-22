Як живуть колишні вороги поряд один із одним: досвід хорватів та сербів

Чи можуть вчорашні вороги мирно жити поряд? У Хорватії вже 25 років поспіль намагаються примирити сербів і хорватів.

Наші колеги з Радіо Свобода вирушили у регіони Хорватії, де була війна, щоб дізнатися – що роз’єднує, а що мирить два народи сьогодні.

Бойові дії завершились 1995-го перемогою хорватської армії. Майже повністю зруйноване хорватське село Страшнік ожило. А от Ґорня Бачуґа – серед сіл, що вимирають. Подробиці – у сюжеті колег з Радіо Свобода.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як живуть ветерани війни у Хорватії.

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