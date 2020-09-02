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Як зібрати дитину до школи без грошей – благодійний проект у Празі

Немає грошей зібрати дитину в школу – не біда! У Празі студентка в рамках дипломної роботи вигадала соціальний проект, в рамках якого усі, в кого немає коштів на лінійки, ручки чи підручники можуть прийти та безкоштовно взяти все необхідне.

Благодійна допомога в першу чергу спрямована на матерів-одиначок чи ті родині, які через певні причини опинилися в скруті.

Ганна Ксалек запрошує нас до імпровізованого шкільного ринку. Різниця лише в тому, що усі речі для школярів можна взяти там абсолютно безкоштовно.

Дівчина студентка празької Академії музичних мистецтв.

Коли настав час вибирати тему дипломної, вирішила обрати соціально важливу.

Безкоштовний шкільний ринок працював протягом тижня і за цей час туди завітали кілька десятків родин зі схожими проблемами.

Речі, які люди не забрали, Ганна планує передати громадським організаціям, які допомагають людям у скруті. Після закінчення проекту студентка планує ділитися досвідом із усіма, хто забажає організовувати подібні проекти протягом року.

Також в Чехії пройшов експериментальний проект для студентів, які не мають коштів винаймати окреме житло. Їм пропонувалось по 30 годин на місяць доглядати за літніми людьми у будинках пристарілих. За це давали чималу знижка на оренду квартири. Ініціатива була в одному з районів Праги.

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