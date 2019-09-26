Як зменшити платіжки за опалення: покрокова інструкція

Попереду опалювальний сезон і платіжок за тепло українці вже чекають з острахом. Зменшити суми за опалення можна навіть на 80%, але для цього треба подбати про утеплення будинку. У серпні запрацював фонд енергоефективності. Там можна взяти на це гроші, але поки тільки для ОСББ.

Співпрацю з фондом енергоефективності українське ОСББ може розпочати просто з сайту. У розділі Енергодім знаходите свого найближчого регіонального консультанта. Щоб отримати гроші на утеплення будинку від фонду, треба зробити енергоаудит в атестованих компаніях, які також є на сайті. Це коштуватиме у середньому 30 тис. грн. 70% цих грошей фонд поверне орієнтовно за місяць після отримання заявки.

Далі треба зробити проектну документацію. А це – від 100 до 300 тис. грн. та перевірку інженерних мереж – у середньому ще 5 тис. І фонд знову таки поверне 70% цих витрат.

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Так званий легкий пакет утеплення житла (пакет А) передбачає встановлення теплолічильників, теплопункту, засобів погодного регулювання, балансування системи опалення, утеплення труб та теплі вікна у під’їзді. Фонд енергоефективності поверне 60% грошей, будинок споживатиме на 20% менше опалення.

А ось комплексний пакет (пакет В) передбачає ще й утеплення стін, підвалу, даху, цоколя, теплі вікна і балкони у місцях загального користування. У цьому випадку фонд поверне ОСББ 70% витрачених коштів, а будинок споживатиме до 80% менше теплоенергії. А отже буде і менше витрат за комуналку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як домогтися перерахунку за нечесну платіжку.

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