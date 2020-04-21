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Як змінилася індустрія краси в період карантину

Індустрія краси, як і інші, на карантині. Українки шукають шляхів – як підтримувати свою красу вдома, а компанії – як салонні процедури перелаштувати на домашні.

Наприклад, бренд Kodi professional склав лімітовану лінійку бьюті наборів для домашнього використання – манікюр, педикюр, догляд за шкірою, щоб відправляти красуням по всій країні.

А щоб правильно робити процедури вдома – міжнародні інструктори та технологи Kodi professional діляться секретами краси та догляду. І все це прямому ефірі у мережі з можливістю ставити запитання онлайн.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про тренди весняного манікюру 2020 року.

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