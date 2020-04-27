Як зміниться медицина після пандемії коронавірусу

Пост-вірусний світ. Як він виглядатиме? Як зміниться медицина та гігієна після пандемії? Наші кореспонденти поспілкувалися з португальським кандидатом медичних наук, автором численних наукових статей про медицину та діджитал технології. Пауло Морейро був активно залучений у вивчення пандемії свиного грипу у 2009 році.

Світ, імовірно, ще не чув стільки звуків сирен швидкої допомоги, як за останні місяці. Однак ця епоха пандемії не вічна. Пауло Морейра нині в Оксфорді розмірковує, які уроки варто буде засвоїти. По-перше – регулювати ціни на медичні товари, що на початку пандемії непристойно зросли.

План дії на випадок вірусної кризи – наступний важливий крок для кожної держави. Немає єдино вірної стратегії, але досвід боротьби з коронавірусом напрацював кілька рішень, які точно допомагають. Тож кожна держава має чітко виписати – хто і що робить, і головне -це час реакції, адже один неквапливий день коштуватиме сотні життів.

Нове зародження переживе телемедицина. Віртуальні візити лікаря в умовах карантину – безпека і для медика, і для пацієнта. Є чимало пристроїв, які не просто тиск виміряють чи температуру, а взагалі промоніторять стан здоров’я.

Медичну сферу чекають незворотні зміни, лікарі працюватимуть по-новому, бо старі методи вже не діють. Але змінюватися маємо і ми – повсякденна гігієна повинна оновитися.

Факти ICTV раніше писали про те, як в Україні проводять ПЛР-тести і чи витримають лабораторії пік епідемії.

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