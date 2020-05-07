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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Як змінити газпостачальника і коли це стане можливо

Уже невдовзі українці зможуть купувати газ по-новому. На ринку має з’явитися широкий вибір постачальників, а отже і конкуренція за споживача. В перспективі послуги з постачання газу мають стати такими ж зручними у користуванні, як мобільний зв’язок або інтернет. Змінити компанію-постачальника чи пакет послуг має стати дуже просто.

Утім, це станеться, лише якщо регулятор завершить відповідну реформу. А часу лишилося небагато, оскільки старт ринку очікують уже в липні. Якщо ж існуючі газзбути збережуть свою монополію – то довгоочікувана реформа, яку Україна свого часу обіцяла МВФ та анонсувала населенню, повністю провалиться. Докладніше у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, наглядова рада Нафтогазу доручила правлінню компанії обмежити розмір зарплати та винагород керівництву на період карантину.

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