Як змінити постачальника газу – 4 кроки

газОбіцяний у липні ринок газу для населення знову відтермінували. Цього разу, на серпень. За цей час уряд планує остаточно завершити підготовку до реформи.

Якби механізм публічних спеціальних обов’язків скасували ще в травні, як і планували, влітку газ подешевшав би ще більше, саме завдяки появі ринку. Постачальники змагалися б за споживача й пропонували найкращу ціну. Натомість поки більшість клієнтів прив’язана до регіональних монополістів.

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Однак безперешкодно змінювати постачальника газу можна вже тепер, майже як інтернет-провайдера. Споживачу достатньо лише подати заявку новій компанії. Можна навіть удома з комп’ютера.

Зайти на сайт, заповнити анкету, підписати її електронним, цифровим підписом і після цього відправити її новому постачальнику. І це все.

Далі всіма бюрократичними питаннями опікуватиметься саме новий постачальник. На все про все має йти не більше, ніж три тижні. Тож за потреби змінити проблемного постачальника буде нескладно. І українці вільно обиратимуть найкращий для себе варіант.

За останній рік газ подешевшав більш ніж удвічі. У травні кубометр палива коштував менше 3 грн. І найцікавіше, що це ще не межа. Фахівці прогнозують подальше здешевлення газу в усьому світі.

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