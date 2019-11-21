Як змінився Новий Орлеан після нищівного урагану Катріна

Це був найстрашніший ураган в історії Америки. У серпні 2005 року Катріна пронеслася північним узбережжям Мексиканської затоки США. Забрала понад 1800 життів. І буквально змела Новий Орлеан, місто на березі Місісіпі. Без житла залишилися 100 тис. людей.

Відбудова Нового Орлеана коштувала мільярди доларів.

Нині до міста джазу та культури Вуду знову їдуть туристи. Щороку близько 10 млн.

А от чимало місцевих після Катріни вирішили назавжди виїхати. Населення зменшилося на дві третини. А дехто так і не зумів почати життя з нуля.

У поліції Нового Орлеана – чимало роботи. Після Катріни високий рівень злочинності, багато безхатьків, щоб подолати все це, треба чимало зусиль.

На екскурсію відновленим Новим Орлеаном веде Кіф Твітчел. Громадський активіст ще тоді зрозумів, щоб повернути рідне місто до життя потрібно щось більше, ніж гроші.

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Тож він разом з колегами розробив низку програм, що допомагають владі і жителям міста ефективно співпрацювати. Чимало уваги до захисту від повеней. Адже Катріна виявилася такою нищівною через погану якість захисних споруд. Та й нині місто у постійній зоні ризику. Команда розробила мапу, де позначені всі водні канали Нового Орлеана, а також локації, де потрібно розвивати захисну інфраструктуру.

А ще вчать місцевих, як захистити себе і свою власність.

Після Катріни у місто прийшло багато грошей на реконструкцію, але важко було простежити на що вони йдуть.

Містяни запитували: Ми отримали мільярди на надзвичайні заходи, але вулиці брудні, будинки не відновлені. І люди почали самі цікавитися цими процесами.

Якщо до Катріни на громадські слухання щодо генплану приходили четверо-шестеро людей, або й взагалі нікого. То зараз на громадські слухання щодо міських проектів приходили 5-6 тис.

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