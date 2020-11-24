Як знайти роботу в IT-сфері та скільки заробляють спеціалісти

Пандемія коронавірусу спричинила різкі зміни на ринку праці – в багатьох сферах роботи меншає, як і прибутків, тож люди мусять опановувати нові спеціальності.

Сьогодні майже 400 тис. людей шукають роботу і, на щастя, є чимало професій, на які можна відносно швидко перекваліфікуватися.

Перша – це ІТ-спеціаліст. На початку карантину кількість позицій у галузі комп’ютерних технологій найбільша за останні три роки. Зараз усе переходить в онлайн, тож фахівці з програмування та розробки потрібні усюди – в банках, магазинах, сільському господарстві тощо.

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Веб-розробник Денис Гришко за чотири місяці опанував одну з мов програмування на відповідних курсах. Вчився по вісім годин на день. Далі – його підготували до співбесіди та допомогли з резюме. Роботу хлопець знайшов через місяць. З групи Дениса лише 10% не знайшли роботу.

Навчання проходило безкоштовно, аж доки Денис Гришко не знайшов роботу – тепер упродовж двох років він відраховуватиме 17% зарплатні за курси. Така система гарантує, що людина працевлаштується, адже інакше компанія не отримає грошей за навчання.

Можна платити і відразу – опанувати нині популярну професію фронт-енд розробника коштує від майже $3-6 тис. і вище. Усе залежить від умов, а також тривалості курсів – в середньому це півроку. Однак не варто думати, що ІТ – це легко.

Зарплата в ІТ фахівців стартує від 14 тис. грн, середня у Києві – 32 тис. грн, а у Львові всі 65 тис. грн. Окрім технічної бази, потрібно мати гарні комунікаційні навички, швидко адаптуватися та володіти англійською.

Коронавірус у діловому житті додав негативної тенденції, а саме зменшення іноземних інвестицій в економіку України.

В інвестиційній компанії EXON CAPITAL GROUP вважають, що Україна перспективна у стрімкому цивілізаційному розвитку. Тому й приваблива для інвестування, незважаючи на тимчасові карантинні труднощі.

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