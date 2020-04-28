Як зняти емоційну напругу в самоізоляції – поради психологів

Поширення невидимого і підступного коронавірусу призвело до того, що більшість людей відчувають постійну тривогу і страх. Психологи запевняють, що людям справді важко знаходитись постійно у чотирьох стінах, вони тиснуть та й інформаційні стрічки загалом несуть негативне забарвлення.

Доходить до того, що здорові люди починають думати, що вони хворіють на коронавірус. Психологи радять планувати розпорядок дня та бути постійно зайнятим, оскільки паніка – це емоційна реакція. Емоції ж можна витіснити діями, наприклад, помити посуд чи прибрати у помешканні. Або ж зайнятися творчістю – малювати, співати чи ліпити. Докладніше у сюжеті Наталії Жуковської.

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