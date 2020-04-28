Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Як зняти емоційну напругу в самоізоляції – поради психологів

Поширення невидимого і підступного коронавірусу призвело до того, що більшість людей відчувають постійну тривогу і страх. Психологи запевняють, що людям справді важко знаходитись постійно у чотирьох стінах, вони тиснуть та й інформаційні стрічки загалом несуть негативне забарвлення.

Доходить до того, що здорові люди починають думати, що вони хворіють на коронавірус. Психологи радять планувати розпорядок дня та бути постійно зайнятим, оскільки паніка – це емоційна реакція. Емоції ж можна витіснити діями, наприклад, помити посуд чи прибрати у помешканні. Або ж зайнятися творчістю – малювати, співати чи ліпити. Докладніше у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, соціологи склали рейтинг найпопулярніших занять українців на карантині.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них – учасники програми FLEX
З Маямі евакуювали 259 українців, частина з них – учасники програми FLEX
Агітатори поширюють фейки про коронавірус на замовлення спецслужб РФ – СБУ
Агітатори поширюють фейки про коронавірус на замовлення спецслужб РФ – СБУ
Це своєрідний штаб: Тищенко про роботу свого ресторану під час карантину
Це своєрідний штаб: Тищенко про роботу свого ресторану під час карантину
Черги до стоматологів і перукарів: Європа починає скасовувати карантин
Черги до стоматологів і перукарів: Європа починає скасовувати карантин
Хворі медики та інфіковані гуртожитки: ситуація з коронавірусом в Україні
Хворі медики та інфіковані гуртожитки: ситуація з коронавірусом в Україні
У ЗСУ дев’ять нових випадків Covid-19, загалом – 53 інфікованих
У ЗСУ дев’ять нових випадків Covid-19, загалом – 53 інфікованих
Відкриття продовольчих ринків: Степанов назвав умови
Відкриття продовольчих ринків: Степанов назвав умови
Світовий банк дає Україні $135 млн на підтримку медицини в боротьбі з Covid-19
Світовий банк дає Україні $135 млн на підтримку медицини в боротьбі з Covid-19

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка