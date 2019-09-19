Як знизити тарифи – промисловці звернулись із пропозиціями до нового уряду

Українські промислові підприємства в очікуванні другого зниження тарифів на електроенергію, бо поки зазнають збитків через непомірні ціни, спричинені запуском нового ринку електроенергії. Подекуди її вартість підскочила на 20-30%. Експортоорієнтовані підприємства втрачають переваги на зовнішньому ринку, а на українському – ціни поповзли вгору.

Запуск вільного енергоринку в країні промисловці підтримували, але не очікували такого негативного результату. У липні ціни на електрику стрибнули одразу на 20%, а подекуди навіть на третину. Дніпровський металургійний завод – один із найбільших виробників у галузі. Компанія постачає продукцію по всьому світу.

Однак нині завод опинився в нерівних конкурентних умовах. Через різке підвищення тарифів зростає собівартість продукції, дорожчають і послуги. Тож під загрозою добробут тисяч працівників і виконання великих інвестиційних програм.

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У федерації роботодавців кажуть – після запровадження енергоринку тарифи зросли для підприємств усіх галузей. Сталося навіть так, що в Україні ціни на електрику стали на 35% вищими, ніж у сусідній Словаччині. При тому, що маємо власну атомну генерацію та гідроелектростанції.

Незбалансована модель енергоринку призвела до того, що промисловці мають сплачувати надвисоку ціну за електроенергію.

Після аналізу результатів роботи енергоринку промисловці звернулись із пропозиціями як знизити тарифи до справедливих – до нового уряду і президента.

Виробники сподіваються, що вже з 1 жовтня ціни на електроенергію точно зменшаться. Інакше це загрожуватиме економіці всієї країни.

До слова, ціни на хліб підвищилися на 15-22% у зв’язку з подорожчанням електроенергії – глава ВАП.

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