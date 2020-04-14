Як зробити антисептик для рук із перекисом та спиртом – рецепт ВООЗ

Спирт, перекис водню, гліцерин та кип’ячена вода. З таких нехитрих складників, за рекомендаціями ВООЗ, в Україні взялися робити антисептик для рук. Для цього потрібні:

Спирт;

Перекис водню;

Гліцерин;

Кип’ячена вода.

Спирт і перекис водню нейтралізують більшість збудників. Етиловий спирт може замінити ізопропіловий. А гліцерин пом’якшить шкіру.

Останній компонент – вода. Флакон закрити і легенько збовтати. Антисептик готовий. Втирати його, як і мити руки, треба ретельно, щонайменше секунд двадцять. Якщо на руках є прикраси – їх варто зняти.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Черкасах чоловік готує антисептик і безкоштовно роздає місцевим жителям.

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