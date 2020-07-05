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Як звільняли Слов’янськ і Краматорськ: хронологія подій 5 липня 2014

5 липня – дата, яка назавжди увійде в історію сучасної України як день визволення Слов’янська та Краматорська. Визволення від проросійських загарбників, які впродовж кількох місяців тримали  контроль над українськими містами та тероризували місцевих жителів.

Сьогодні, 5 липня, минає вже шоста річниця відколи на вулицях цих міст знову замайоріли жовто-блакитні стяги.

Розпочалось усе 12 квітня. Тієї суботи у місто з 120-тисячним населенням увійшов загін з півсотні озброєних людей. На чолі Ігор Гіркін. Бойовики закидали вибуховими пакетами, а потім за допомогою автомобіля зірвали решітки з вікон міського відділку міліції.

На вході з’явився російський триколор. Слов’янськ майже без опору стає головним оплотом терористів. А вже наступного дня розпочинається українська Антитерористична операція.

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Під час окупації місцеві жителі стали живим щитом для російських найманців і незаконних бандформувань. Підігріті пропагандою люди підтримують бойовиків та усіляко перешкоджають українським армійцям зайти до окупованих міст.

Бойовики стріляють по українських військових із самохідної артилерійської системи Нона, розташованої у житлових кварталах міста. За п’ять років Ігор Гіркін визнає, що саме він віддав наказ.

5 липня 2014 році наші військові звільнили не лише Слов’янськ, а й Краматорськ теж. Наступного дня Дружківку і Бахмут. Костянтинівку – 7 липня, Торецьк – 21, Авдіївку – 29 липня.

Мешканці Краматорська та Слов’янська жили під окупацією бойовиків майже три місяці і на собі відчули “переваги” так званого русского мира.

Арешти, підвали, віджимання майна, вбивства, зруйновані будинки – все це відбувалося на вулицях цих міст у квітні-червні 2014 року.

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