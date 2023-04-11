Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Про це у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в рамках національного телемарафону Єдині новини.

– Епіцентром бойових дій є Схід і починаючи з початку січня ворог здійснює там наступ на чотирьох напрямках одночасно, який і зараз триває. Збройні сили України всіма силами там зупиняють ворога, але епіцентром боїв є Бахмут, попри те, що наступ (Росії, – Ред.) триває і на Лиманському напрямку, і на Мар’їнському, – сказала вона.

Командуванню українських ЗС доводиться спрямовувати зусилля навколо Бахмуту для того, щоб відповідати на посиленні спроби Росії наступати на цьому напрямку.

– Фактично Бахмут на себе прийняв основний удар Збройних сил ворога і їхніх приватних армій. Треба розуміти, що, враховуючи, що восьмий місяць, тобто з серпня 2022 року, триває оборона Бахмуту, то якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України. Тому значення оборони Бахмута треба розуміти в такому контексті, – пояснила вона.

За словами Маляр, на цьому напрямку переважно знаходяться найманці з ПВК Вагнера, яка “великою мірою вже знищені Збройними силами України”, тому Росія змушена підтягувати туди свої десантно-штурмові підрозділи та спецпризначенців.

Заступниця міністра оборони каже, що на цьому напрямку окупаційними військами РФ “серйозно” використовується ворожа артилерія та авіація.

– Фактично, частину районів міста, хоч це і страшне порівняння, але ворог вже перетворив на Алеппо. Тобто вони програють нам у міських боях, тому вони використовують тактику повного знищення і руйнації будівель, приміщень, позицій та усього, що бачать, – каже вона.

Маляр наголосила, що кожен сантиметр української землі для військово-політичного керівництва є стратегічним.

– Попри усі ці передбачення, прогнози. Все ж таки восьмий місяць триває оборона і ворог не може захопити це місто. Ми повинні віддати належне нашим мужнім бійцям, які знищили вже тисячі ворожої сили, там величезні втрати у ворога, – сказала вона.

Заступниця міністра оборони каже, що ситуація в Бахмуті тримається під контролем, втім на війні не може бути послідовного плану дій.

Маляр додала, що за більшістю напрямків наступ ворога, який почався ще взимку, є невдалим.

Вона також пояснила, що утримання Бахмута необхідне, зокрема й тому, що таким чином зменшується наступальна активність ворога.

– Ми знищуємо його техніку військову, ми знищуємо його бійців. Ми фактично зупиняємо ворога, бо фактично він би рухався далі. Ми змушуємо ворога концентрувати сили в цьому місці, які він міг би застосовувати десь в іншому місці, – сказала Маляр.

Чиновниця Міноборони також прокоментувала виток секретної інформації Пентагону, щодо якого заявила, що будь-які військові операції України, які плануються, знають дуже вузьке коло осіб.

– Виток і ризик витоку – мінімальний. Його не можна повністю заперечити, тому що, зрозуміло, що є технічні способи зняття інформації, ще щось. Поки що, з нашого боку, витоків не було. Якщо ми говоримо щодо питань, щодо якого обізнані велике коло осіб, то, з одного боку – застосовуються заходи безпеки, а з іншого – ми повинні бути реалістами, то треба розуміти, що такий ризик виток завжди є, тому треба вживати заходи, щоб цього не було, – сказала вона.

Ганна Маляр наголосила, що Україна застосовує усі технічні та організаційні заходи, щоб виток інформації убезпечити.

– Що стосується прийняття стратегічних військових рішень, то необхідно розуміти, що між тим, коли воно приймається і реалізовується, то тут не буде два-три тижні, або місяць, щоб вся держава про це поговорила, – додала вона.

Заступниця міністра оборони пригадала контрнаступ ЗСУ у Харківській області восени 2022 року, як приклад такої оперативної реакції.

Ганна Маляр також прокоментувала проходження військово-лікарських комісій. Вона визнала, що чимало процесів дуже забюрократизовані та потребують змін.

– Ми працюємо над тим, щоб ці зміни впроваджувати. У нас проходило вже декілька засідань в Кабінеті міністрів під головуванням прем’єр-міністра. Вже напрацьована дорожня карта і ми почали рухатись цим шляхом, – сказала вона.

Заступниця міністра оборони додала, що все ж не все дається прискорити, бо є певні складнощі як технічні, так і законодавчі, які не дозволяють одразу прискорити процес проходження ВЛК.

Фото: Ганна Маляр

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