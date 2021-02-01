Які найбільш затребувані професії в Україні та середні зарплати

Після зимових свят ринок праці почав пожвавлюватися – нових вакансій більшає. Але безробітних українців залишається чимало. За даними Державної служби зайнятості, лише офіційно зареєстрованих є 486 тис. Вакансій значно менше, тож конкуренція достатньо висока – в середньому, на одну позицію претендує 11 осіб.

Тим часом, безробітних українців планують навчати ІТ-спеціальностям. Ця галузь – була в трійці найбільш затребуваних у минулому році. Такою вона залишається і цьогоріч.

І все ж портал з пошуку роботи grc.ua провів дослідження, яке показало, що лідером серед вакансій стала сфера продажів – попри карантин вакансій було на 10% більше, ніж торік. Таким чином, вона посунула ІТ-галузь на друге місце. Трійку лідерів замикають: маркетинг, реклама та піар.

Далі йдуть адміністративний персонал, бухгалтерія, виробництво, банки, транспорт, студентська кар’єра та робітничий персонал. Для деяких вакансій попит навіть більший, ніж пропозиція.

А портал OLX проаналізував, які робітничі професії були затребувані напередодні січневого локдауну. Найбільш популярними виявилися водії з середньою зарплатою 19 тис. грн. Слідом за ними – продавці, вантажники, охоронці та слюсарі.

Електромонтер контактної мережі, до прикладу, одна з найбільш високооплачуваних професії столиці. Такий робітник отримує 22 тис. грн на місяць. Загалом по країні зарплати скромніші.

У 2021 році роботодавці продовжать шукати людей онлайн. За словами експертки grc.ua, не тільки на спеціальних порталах, але й у соцмережах чи в закритих групах. Головна вимога не вузький профіль, а вміння адаптуватися до сучасних умов.

Ринок праці потроху відновлюється. В перші два тижні після новорічних канікул вакансій та резюме побільшало на половину, порівняно з останнім тижнем 2020 року. Проте безробітних чимало – наразі лише офіційно зареєстрованих 486 тис. Це на 33% більше, ніж в аналогічний період минулого року. А вакансій у Держслужбі зайнятості – майже в 11 разів менше.