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Дарина Реготун |

Які плюси середземноморської дієти та чому варто обирати макарони твердих сортів

У своєму раціоні українці регулярно використовують макарони з твердих сортів пшениці, розповідають представники ТМ La Pasta, яка нещодавно відсвяткувала 10-річний ювілей.

Вони раді, що люди частіше турбуються про свій раціон та роблять його кориснішим. Також представники компанії повідомили про оновлення дизайну бренду.

Українці дедалі уважніше ставляться до свого здоров’я і тому більше звертають увагу на якість продуктів.

Лікарі-дієтологи та українські виробники  одностайно переконані,  що варто харчуватися збалансовано, і не нехтувати порадами фахівців.

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Всесвітній день макаронів: як правильно обрати та приготувати

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