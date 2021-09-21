Які плюси середземноморської дієти та чому варто обирати макарони твердих сортів
У своєму раціоні українці регулярно використовують макарони з твердих сортів пшениці, розповідають представники ТМ La Pasta, яка нещодавно відсвяткувала 10-річний ювілей.
Вони раді, що люди частіше турбуються про свій раціон та роблять його кориснішим. Також представники компанії повідомили про оновлення дизайну бренду.
Українці дедалі уважніше ставляться до свого здоров’я і тому більше звертають увагу на якість продуктів.
Лікарі-дієтологи та українські виробники одностайно переконані, що варто харчуватися збалансовано, і не нехтувати порадами фахівців.
2021-09-21
Теги: історії успіху, здорова їжа