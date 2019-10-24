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Які унікальні напрацювання показала Україна світовим хірургам – RHS 2019 у Києві

Київ на два дні перетворився на світовий центр кардіо-хірургії. Сьогодні у столиці розпочалася третя міжнародна конференція Реконструктивна хірургія серця, яка об’єднала провідних фахівців з усього світу. Майже три десятки кардіохірургів із США, Канади, Японії, Євросоюзу обмінюватимуться досвідом зі своїми українськими колегами, та визначатимуть нові тенденції розвитку серцево-судинної хірургії.

Директор Інституту серця Борис Тодуров відкриває вже третю міжнародну конференцію. Цього разу говоритимуть про новітні розробки і останні досягнення світової реконструктивної хірургії серця. Українці теж мають власні унікальні напрацювання.

У Білорусі загалом вже дали шанс на повноцінне життя пів сотні українців. Така операція для іноземців коштує 100 тис. доларів, а от для білорусів – безкоштовно. У них вже 12 років діє закон про Презумцію згоди і трансплантація органів стала звичним явищем.

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У Сполучених штатах подібні операції роблять давно – щороку більше 4 тис. пацієнтів отримують донорські серця. Тому тепер, пояснює кардіохірургу Аллан Стюарт – медики у США зосереджені на покращенні якості життя після трансплантацій.

В Україні ж, поки не запрацював відповідний закон і наші здобутки – це 6 операцій із пересадки механічного серця. Подібні наукові конференції це ще й чудова нагода, нагадати урядовцям про вітчизняну  ситуацію із трансплантацією, а також обмінятися новітнім досвідом, каже Борис Тодуров.

Факти ICTV раніше писали про те, як пройшла конференція Я зможу у Львові.

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