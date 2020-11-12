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Які вітаміни вживати для профілактики коронавірусу: поради лікарів

Щоб протистояти коронавірусу, треба зміцнювати імунітет, кажуть лікарі. В організмі має бути достатньо необхідних вітамінів та мікроелементів. Головні чотири – вітаміни Д і С, Цинк та Омега-3.

Цінність цих мікроелементів у профілактиці коронавірусу визнають і закордонні, і українські медики. Проте знайти їх в аптеках інколи непросто.

Водночас українські виробники запевняють, що за необхідності потужність можуть збільшити в рази.

Лікарі також радять вживати вітаміни під наглядом, аби не нашкодити собі, оскільки, наприклад, вітамін С треба добре запивати, щоб аскорбінова кислота не подразнювала слизову шлунку.

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Вони також нагадують, що вітамін Д – це не лише капсули, а й сонячна погода та деякі продукти (печінка тріски, морська риба, домашні яйця).

А вітамін С є у цитрусових, малині, капусті, екзотичному фрукті фейхоа, а ще в цибулі та буряку. Цинк – у м’ясі та морепродуктах, горіхах та насінні.

Омега-3 теж шукайте в морепродуктах, морській капусті, олії льону.

З приходом осінніх холодів та дощів, організм людини починають атакувати віруси. Лікарі радять проконсультуватись у спеціаліста, які вітаміни приймати восени.

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