Якість і відсутність економії: як українська молочка завойовує світові ринки

Українська молочка завойовує гарну репутацію у світі. Усе завдяки приватним фермерським господарствам, які ретельно стежать за якістю. І хоча ціна такого продукту значно вища за звичайну магазинну – навіть українці готові платити більше.

Рік тому Олег Расказов переїхав з Дніпра до селища у Чернігівській області, щоб допомагати розвивати молочне господарство. Говорить: робота важка, але цікава. У них повний цикл виробництва – від висівання кормів і утримання корів до випуску продуктів у кількох власних магазинах. Щомісяця видають щось нове.

Фермерське користується попитом і ось приклад: місяця не минуло, як запустили лінійку виробництва масла. Зранку завезли в магазини, а по обіді вже порожні полиці. Із сиром – так само. І це попри ціну у понад 200 грн. за кілограм. Фермер переконує – вся справа в якості. На виробництві не економлять.

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Попри всі складнощі, таких господарств в Україні щороку більшає. Вони виробляють молоко, йогурти, сири, сметану, масло. Довіра до них беззаперечна, особливо у місцевих мешканців, які майже напряму бачать, як виробляється продукт. Щоправда, запустити таке виробництво – питання нелегке. Дозвільна система і брак фахівців відбирають бажання навіть у найбільш завзятих фермерів.

Саме через якість в українську молочку починають вірити у світі. Третина виробленої продукції вирушає на експорт. За 5 років наші виробники переорієнтувалися з російських полиць на світові. І щороку збільшують об’єми, попри конкуренцію з компаніями з Європи, Нової Зеландії і США, які є лідерами ринку.

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