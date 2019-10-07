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Факти / Відео / Україна

Якщо бойовики не припинять вогонь, то ЗСУ займуть позиції – Пристайко

Розведення сил у районі Петрівського і Золотого, яке мало розпочатися сьогодні, відкладається через обстріли проросійських бойовиків. Процес міг розпочатися лише за умови 7-денного режиму припинення вогню. Тому тепер доведеться знову чекати тиждень, аби сторони довели готовність до подальших кроків.

Головний дипломат Вадим Пристайко запевнив: якщо інша сторона не виконає свої зобов’язання, або плануватиме агресивні дії, наші Збройні сили займуть позиції.

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Сьогодні ж за дорученням президента зону ООС відвідали міністр оборони Андрій Загороднюк та начальник Генштабу Руслан Хомчак. Глава оборонного відомства зустрівся з місцевими жителями, волонтерами та військовими. Говорили зокрема про відновлення інфраструктури, медичне та інше забезпечення мешканців Золотого. Запевнив, що спільними зусиллями армійців і місцевої влади буде забезпечено належний рівень безпеки людей.

Тим часом національна поліція більше ніж удвічі збільшить свою присутність у Золотому- 4. Заступник її голови Вадим Троян заспокоював жителів населеного пункту Попаснянського району, що межує з окупованою територією. У Нацполіції запевняють: ніхто нікого не покине, до нинішніх 17 правоохоронців, які стежать за порядком, додадуть ще 19.

Натомість Кремль знову намагається вмити руки – секретар Путіна Песков заявив, що Москва не може гарантувати відведення бойовиків на Донбасі, хоч і визнав, що Росія  має певний вплив на незаконні збройні формування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Зеленський провів зустріч з силовиками.

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