Якщо стрілки зупиняться – чекає нещастя: празькі куранти відкриють після ремонту

Якщо стрілки на ньому зупиняться – країну чекає нещастя. Такі легенди розповідають про стародавній Празький годинник, стрілки якого знову зрушать після тривалої реконструкції.

Одну з найпопулярніших серед туристів пам’ятку історії у Празі ремонтували кілька місяців і сьогодні відкривають.

Час на старовинному годиннику, якому вже більше 600 років, 2018-го зупинився. Усе задля наймасштабнішою з часів Другої світової реконструкції. Сьогодні ввечері чи не єдиний у світі астрономічний годинник, що знаходиться у центрі Праги, знову оживе.

Складається він із трьох частин. По центру астрономічний циферблат із сучасним, вавилонським та старочеським часом. Над ним – спеціальні віконечка, звідки показуються 12 апостолів, які змінюють одне одного щогодини. І внизу – календарний циферблат, який показує день, місяць та християнські свята.

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Є цілий ряд легенд, пов’язаних з годинником. Одна з них попереджає, що вся країна зазнає страждання, якщо годинник зупиниться. Інша говорить про те, що на того, хто його ремонтує, чекає щаслива доля. Годинник запустять на честь святкувань Дня святого Вацлава та 100 років чеської державності.

До слова, у Кропивницькому на базі льотної академії відкрили центр для розробки дронів.

Опубліковано Вересень, 28 в 22:02



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