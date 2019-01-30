Якщо викладатися, то на 150%: історія успіху Джастіна Тімберлейка

Він створив неймовірно відомий бойзбенд, потім пішов в сольну кар’єру і досяг піку популярності, після чого – підкорив Голлівуд і серце Брітні Спірс. Все це про Джастіна Тімберлейка.

На перший погляд здається, ніби він улюбленець долі. Втім, за успіхом Джастіна криються колосальні зусилля.

– Якщо викладатися на 150%, то хоча б 100% отримуєш у відповідь. Мене так вчили в дитинстві, і досі це працює!

У 12 років Тімберлейк пройшов кастинг в дитяче шоу Міккі Маус. За два роки його закрили. Та Джастіну так сподобалося бути в центрі уваги, що він вирішив – час на сцену. І створив молодіжний хлопчачий гурт – NSync. Незабаром Тімбелейк стає найвпізнаванішим членом бойзбенду.

Хітом стала пісня Cry Me a River, яку Джастін написав про свої стосунки з Брітні Спірс.

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У 2002 Джастін починає сольну кар’єру. А вже за 4 роки, досягнувши піку популярності, вирішує взяти перерву і переключається на кіно.

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Опубліковано Cічень, 30 в 10:46



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