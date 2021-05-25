Яку роль відіграють Т-лімфоцити у боротьбі з Covid-19 – науковці

Науковці з’ясували, що головну роль в опорі імунної системи коронавірусу відіграють Т-лімфоцити. Це головна ланка захисту нашого організму від цієї хвороби.

Якщо антитіла знищують сам вірус, то Т-лімфоцити точково вбивають заражені вірусом клітини, що набагато ефективніше. До того ж вони довше за антитіла тримають пам’ять про вірус. Тому науковці не вважають антитіла головним захистом від Covid-19.

– Т-лімфоцити – це вища ліга імунології, а антитіла, як у футболі, – це друга ліга, тобто вся імунна відповідь проти вірусів залежить від Т-лімфоцитів, – зазначив професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Тернопільського національного медичного університету Олександр Камишний.

Аналізи на антитіла лише частково свідчать про імунітет проти коронавірусу. Адже саме Т-лімфоцити розпізнають клітину, в яку потрапив вірус.

– Т-лімфоцити здатні розпізнавати за поверхневими маркерами. Вони визначають інфіковану клітину і примушують її накласти на себе руки. Що скоріше Т-лімфоцити це зроблять, то швидше людина одужає, – стверджує професор інституту фізіології ім.О.Богомольця Віктор Досенко.

Т-лімфоцити виробляються кістковим мозком, а “навчаються” у тимусі – це вилочкова залоза. Вони виділяють інтерферони, які борються з інфекцією. Ці клітини живуть роками і запам’ятовують зустріч з інфекцією, зокрема Covid-19, за допомогою рецепторів.

Аналіз на Т-лімфоцити в Україні можна зробити за наявності імпортних реагентів в Інституті геронтології. Вартість одного дослідження – в середньому €250-300. Такий аналіз роблять виробники вакцин, щоб дізнатись про їхню ефективність щодо різних штамів вірусу.

Щоб Т-лімфоцити добре працювали в організмі, слід правильно харчуватись, рухатись, часто бувати на свіжому повітрі. Також варто уникати стресів, адже вони пригнічують роботу тимусу.

Науковці не радять стимулювати імунітет таблетками, бо невідомо до яких наслідків це може призвести. А ось щеплення вважають доцільним – щоб нагадати імунній системі, як боротись із коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Станом на 25 травня в Україні виявили 2 608 нових випадків Covid-19 за добу. Від ускладнень, які спричинив коронавірусу, померли 249 людей, а одужали – понад 17,5 тис. пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

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