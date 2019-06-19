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Ялтинська європейська стратегія: які теми обговорять на YES-2019

Україна після виборів, відносини з ЄС і Сполученими штатами та глобальні виклики сучасного світу – Наглядова рада Ялтинської європейської стратегії традиційно зібралася 19 червня в Києві, аби обговорити головні теми форуму YES-2019.

Україна залишається у центрі уваги світових політиків. За словами голови Мюнхенської безпекової конференції – Вольфгана Ішингера, загальна система безпеки Європи буде надійна лише тоді, коли наша держава матиме в ній стійке місце.

19 червня Наглядова рада YES – провідні світові політики та дипломати, в рамках підготовки до конференції, зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Вони запросили главу держави взяти участь у форумі.

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Наглядова рада також зустрілася з прем’єром Володимиром Гройсманом. На зустрічі з очільником уряду, політики обговорили хід реформ в Україні. Зокрема децентралізацію, яку з 2014 року активно підтримав Євросоюз.

Прогрес в реформуванні країні відзначають і учасник наглядової ради YES. За словами колишнього очільника НАТО та прем’єра Данії – Андерса Фог Расмуссена, українці  запровадили більше реформ за останні 5 років, ніж за увесь час незалежності.

Цьогоріч Ялтинська європейська стратегія відбудеться 12-14 вересня, це вже 16-та конференція. YES заснував бізнесмен та філантроп – Віктор Пінчук 2004 року. Багато років поважний міжнародний форум проходив у символічному місці – у Лівадійському палаці у Ялті. Після анексії Криму  конференція переїхала до столиці України, але теми однаково важливі – глобальні виклики людства, світова безпека та європейське майбутнє України.

До слова, ірландський рок-музикант, вокаліст рок-гурту U2 Боно (Пол Девід Г’юсон) став спеціальним гостем міжнародного форуму Ялтинська європейська стратегія (YES) у Києві.

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