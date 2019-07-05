Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Ями по коліна, мости руйнуються на очах: Черкащина потерпає від поганих доріг

Шлях до Холодноярщини, усипальниці Богдана Хмельницького, пам’ятника Залізняку пролягає глибокими ямами-вирвами, аварійними містками, з яких будь-якої миті може впасти туристичний автобус.

Один з мостів розсипається, а плити під ним провалюються. Міст не розрахований на велике навантаження. До нього – крутий поворот, і його буквально добивають великогабаритні фури.

Мов горох у банці відчувають себе пасажири рейсових автобуса – вони їздять цим шляхом з ямами по коліна на свій страх і ризик.

Чигиринщину щороку відвідує понад 100 тис. гостей, могло б бути і більше, але доїхати до історичних місць майже нереально.

Читайте: Килимами і штучними щелепами: як ремонтують дороги у Харкові

Назар Лавріненко в Івківцях розвиває еко-туризм. Сюди їде багато іноземців. Торік чоловік самотужки купив 5 тонн асфальту, щоб залатати до Зерноленду найбільші діри.

Кратерами встелена дорога і до Головківки. Тут історико-культурний парк, знамениті картопляні розваги, відоме джерело Живун. Але автобуси сюди не хочуть їздити, про розвиток туристичної галузі годі й говорити, бо півдороги просто немає, змило водою.

Таких непроїзних шляхів в Медведівській громаді, яка об’єднала 5 сільрад, близько 30 км. Ремонтувати самотужки обласні і територіальні дороги ОТГ не має права. Дорога у Медведівці територіального значення, на балансі обласної служби автомобільних доріг.

У службі автодоріг заявили: навесні тут трохи залатали аварійні ділянки. Більше грошей немає – ні на утримання, ні на ремонт. Вже цими вихідними до Суботова з’їдуться кілька тисяч гостей на фестиваль Нескореної Нації. Приїдуть і ті, які зі сцени голослівно роздають обіцянки про розвиток цих історичних місць.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як дніпряни самотужки ремонтують дороги.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Черкащині тижнева злива знищила дорогу
Килимами і штучними щелепами: як ремонтують дороги у Харкові
Ями глибиною у півколеса: у якому стані дороги Харкова
Ями по коліна та понівечені тротуари: дніпряни самотужки ремонтують дороги
Не протримались і року після ремонту: в Ужгороді зруйнувалися дороги за 40 млн
За 5 років три десятки смертей! На Франківщині люди перекрили дорогу смерті

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка