Ями по коліна, мости руйнуються на очах: Черкащина потерпає від поганих доріг
Шлях до Холодноярщини, усипальниці Богдана Хмельницького, пам’ятника Залізняку пролягає глибокими ямами-вирвами, аварійними містками, з яких будь-якої миті може впасти туристичний автобус.
Один з мостів розсипається, а плити під ним провалюються. Міст не розрахований на велике навантаження. До нього – крутий поворот, і його буквально добивають великогабаритні фури.
Мов горох у банці відчувають себе пасажири рейсових автобуса – вони їздять цим шляхом з ямами по коліна на свій страх і ризик.
Чигиринщину щороку відвідує понад 100 тис. гостей, могло б бути і більше, але доїхати до історичних місць майже нереально.
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Назар Лавріненко в Івківцях розвиває еко-туризм. Сюди їде багато іноземців. Торік чоловік самотужки купив 5 тонн асфальту, щоб залатати до Зерноленду найбільші діри.
Кратерами встелена дорога і до Головківки. Тут історико-культурний парк, знамениті картопляні розваги, відоме джерело Живун. Але автобуси сюди не хочуть їздити, про розвиток туристичної галузі годі й говорити, бо півдороги просто немає, змило водою.
Таких непроїзних шляхів в Медведівській громаді, яка об’єднала 5 сільрад, близько 30 км. Ремонтувати самотужки обласні і територіальні дороги ОТГ не має права. Дорога у Медведівці територіального значення, на балансі обласної служби автомобільних доріг.
У службі автодоріг заявили: навесні тут трохи залатали аварійні ділянки. Більше грошей немає – ні на утримання, ні на ремонт. Вже цими вихідними до Суботова з’їдуться кілька тисяч гостей на фестиваль Нескореної Нації. Приїдуть і ті, які зі сцени голослівно роздають обіцянки про розвиток цих історичних місць.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як дніпряни самотужки ремонтують дороги.