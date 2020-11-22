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Явка 4% та незначні затримки. Місцеві вибори у Черкасах

Жителі Черкас поки без ентузіазму йдуть голосувати. Хоча в єдиному бюлетені всього два прізвища. На крісло міського голови знову претендує чинний керівник міста Анатолій Бондаренко,представник партії За майбутнє і кандидат від партії Голос Віктор Євпак. Процес повторного голосування розпочався вчасно.

125 дільниць відкрились о 8, хоча й були незначні затримки і технічні моменти.

Зауважемо, що люди, які все ж прийшли віддати голос, всі в масках, на дільниці дотримано карантинних вимог. Самі виборці кажуть, мляво йдуть голосувати, бо зневірились.

На дільницях не втрачають надії, що більше людей прийде таки голосувати з обіду. Бо поки на деяких явка всього 4%.

Де проходять вибори

Повторне голосування з виборів міського голови проходить в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська обл.), Слов’янську (Донецька обл.), Ужгороді (Закарпатська обл.), Бердянську (Запорізька обл.), Дрогобичі (Львівська обл.), Львові , Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

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