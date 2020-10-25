Явка до 10%. Як проходять вибори у Дніпрі
Вибори в Дніпрі проходять спокійно. Окрім 6, всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Голосують люди не дуже активно – черг на дільницях немає. Станом на зараз фахівці фіксують і низьку явку виборців – до 10%. Кажуть: ажіотаж можливий після обіду.
Голосувати намагаються із дотриманням карантинних норм. Всі 425 дільниць забезпечені необхідним: за правило – обов’язкова термометрія та дотримання соціальної дистанції. Вхід на дільницю лише у масці, у кого немає, видають на місці.
Вже правоохоронці зафіксували і незначні порушення: зокрема псування бюлетенів та незаконна агітація. За цими фактами склали 5 адмінпротоколів.
Наразі обходиться без провокацій. Загалом порядок в області забезпечує рекордна кількість правоохоронців – понад 10 тис. поліцейських.
Місцеві вибори 2020
25 жовтня з 8.00 до 20.00 в Україні проходить голосування на місцевих виборах 2020.
Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Факти ICTV слідкують за ситуацією на виборчих дільницях, дотриманням виборчого законодавства та підрахунком голосів в режимі онлайн.