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Явка до 10%. Як проходять вибори у Дніпрі

Вибори в Дніпрі проходять спокійно. Окрім 6, всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Голосують люди не дуже активно – черг на дільницях немає. Станом на зараз фахівці фіксують і низьку явку виборців – до 10%. Кажуть: ажіотаж можливий після обіду.

Голосувати намагаються із дотриманням карантинних норм. Всі 425 дільниць забезпечені необхідним: за правило – обов’язкова термометрія та дотримання соціальної дистанції. Вхід на дільницю лише у масці, у кого немає, видають на місці.

Вже правоохоронці зафіксували і незначні порушення: зокрема псування бюлетенів та незаконна агітація. За цими фактами склали 5 адмінпротоколів.

Наразі обходиться без провокацій. Загалом порядок в області забезпечує рекордна кількість правоохоронців – понад 10 тис. поліцейських.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня з 8.00 до 20.00 в Україні проходить голосування на місцевих виборах 2020.

Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.

Факти ICTV слідкують за ситуацією на виборчих дільницях, дотриманням виборчого законодавства та підрахунком голосів в режимі онлайн.

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