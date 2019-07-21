Явка, фальсифікації і сподівання – як голосує Україна

Голосування в Україні почалося вчасно, в Києві і великих обласних центрах (Харків, Львів) працюють і відкрилися вчасно всі дільниці. Загалом в Україні не відкрилося вісім дільниць.

Спостерігачі фіксують перші окремі порушення – випадкове псування бюлетенів; агітаційні плакати на вулицях міст; некоректне розташування інформації про кандидатів на дільницях.

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На одній з дільниць у Бахмуті на Донеччині вибори вже завершилися, так і не розпочавшись. Члени комісії ще до відкриття дільниці підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Усе, що залишилося – це дозаповнити бюлетені з прізвищем кандидата і номером партії переможців. Коли їхні дії були викриті поліцією, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом, аби приховати сліди злочину.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Фальсифікаторам загрожує від 7 до 10 років ув’язнення. Як пояснили у Центрвиборчкомі – проблемна дільниця нині працює, там були резервні бюлетені. Також члени дільничної комісії пояснили свій вчинок бажанням зекономити час під час підрахунку голосів.

Загалом в Україні виборчі дільниці відкрилися вчасно. Вісім – через різні причини затрималися з відкриттям на понад годину, чотири з них – у Чернігівській області, там змінювали склад комісій, на двох дільницях Доннечини були зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни. А в Житомирській області запізнився голова комісії.

У Маріуполі кореспонденти Фактів поспілкувалися з обуреними містянами. Люди почали збиратися на дільниці ще за півгодини до відкриття, але комісія розпочала роботу із 15-хвилинним запізненням, тож деякі так і не дочекалися можливості голосувати і пішли у справах.

На Закарпатті всі дільниці відкрилися вчасно. Тут їх 810, є шість виборчих округів. Комісії працюють у повному складі. За голосуванням спостерігають сотні представників різних громадських організацій. На дільницях чергують майже 2 тис. правоохоронців. Поки всюди спокійно.

Політологи прогнозують традиційно низьку явку виборців. Спостерігачі сподіваються, що суттєвих порушень, які вплинуть на результати голосування, не буде. Право голосу мають понад 950 тис. закарпатців. Ті, хто вже проголосував, сподіваються на краще життя, гідні зарплати і пенсії. У бюлетені вчитуються, щойно їх взявши до рук.

Дільниці працюватимуть до 20.00. Ще маєте шанс проголосувати.

Нагадаємо, у Дніпрі біля виборчої дільниці продавали пиріжки, печиво та воду за 5 копійок.

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