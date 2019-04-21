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Явка на вибори у Львові: зафіксовані порушення і активність людей

На другий тур виборів  президента України, на відміну від першого, львів’яни зранку голосували досить мляво. Хоча усі більш ніж 300 дільниць відкрилися вчасно.

Якщо перед тим тут були черги перед виборчими дільницями ще до відкриття, то нині такого ажіотажу ми не помітили.

Певно тому, що сьогодні вербна неділя, люди пішли спочатку до церкви. І зранку ще й дощило.

Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

А зараз виборців на дільницях значно побільшало. Особливих порушень виборчого процесу на Львівщині поки не зафіксували – найпоширеніші це відсутність у списках, спроби проголосувати без паспорта, фото бюлетенів, або ж відсутність плакатів з інформацією про кандидатів.

Ви вже проголосували на виборах?

  • Так 61%, 33 votes
    33 votes 61%
    61%
  • Ні і не збираюсь 31%, 17 votes
    17 votes 31%
    31%
  • Ні, але збираюсь 7%, 4 votes
    4 votes 7%
    7%
Всього голосів: 54

Також, там голосують службовці однієї з військових частин. І дехто з них таки не змогли тут зробити свій вибір. Ми поспілкувалися з військовим, який тепер змушений їхати додому голосувати, за 40 км. Та, попри плутанину, бажання голосувати залишилося.

До слова, явка у другому турі: перші дані ЦВК на 11.00.

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