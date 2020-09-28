Явку прогнозують у 40%. Чому українці не цікавляться місцевими виборами

До місцевих виборів залишилося вже менше місяця, а виявляється, ще не всі українці про них знають. І аж дві третини громадян не пам’ятають дати волевиявлення.

В Опорі вважають рівень інформування громадян напередодні місцевих перегонів критично низьким. Вплинуло і те, що виборчі правила змінили буквально за кілька місяців, а мали би за рік до самого голосування.

Тож про нову виборчу систему, правила заповнення бюлетеня і навіть про порушення потрібно ще розповідати не раз. І через телевізійні медіа, соцмережі, і уже під час виборів члени виборчих комісій.

У ЦВК не панікують, кажуть інтерес до місцевих виборів завжди менший, аніж до загальнодержавних. Але найактивніший період тільки розпочинається. І за місяць рівень обізнаності зросте. Запустили інтернет-сайт ЦВК: просвіта, де розтлумачують особливості місцевих виборів. Обіцяють, що невдовзі сам голова ЦВК в соцмережах буде роз’яснювати правила.

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Соціологи діляться останніми спостереженнями – довіра до місцевої влади зараз значно вища, аніж до загальнодержавної – 35% проти 17, однак попри це вибори не сприймають серйозно. Накладається і коронавірус. А ще значна частина виборців відсіється через те, що не розберуться як і за кого голосувати. Зараз 70% не знають нових правил виборів.

Цьогорічна виборча кампанія і справді найскладніша за всі роки незалежності. Новий адмінустрій, нова виборча система, новий бюлетень, карантин і військова агресія. Тож і явку прогнозують не вище 40%. Однак це парадокс, адже в умовах децентралізації саме місцева влада має значну вагу.

Місцеві вибори 2020 року 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня. Протягом 50 днів відбуватиметься поетапна підготовка, проведення голосування та підбиття підсумків виборів.

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