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Є координація на міжнародному фронті: США виступили проти агресії РФ

США продовжують активно висловлювати стурбованість через скупчення військ РФ біля східних кордонів України, а також закликати Москву до зниження напруги у відносинах з Києвом.

13 квітня під час телефонної розмови між очільниками США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним американський президент закликав Росію до деескалації напруженості.

А держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюселі на зустрічі з міністром закордоних справ Дмитром Кулебою вкотре наголосив на непохитній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте: Росія не має жодного права ветувати членство України в НАТО – Столтенберг

У США вважають, цього разу вийде зупинити агресію Кремля, адже присутня координація на міжнародному фронті. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Агресія РФ проти України

Світові лідери продовжують закликати РФ припинити загострювати ситуацію біля східних кордонів України та на Донбасі.

Про підтримку Києва заявили й у НАТО.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

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