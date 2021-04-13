Є координація на міжнародному фронті: США виступили проти агресії РФ
США продовжують активно висловлювати стурбованість через скупчення військ РФ біля східних кордонів України, а також закликати Москву до зниження напруги у відносинах з Києвом.
13 квітня під час телефонної розмови між очільниками США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним американський президент закликав Росію до деескалації напруженості.
А держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюселі на зустрічі з міністром закордоних справ Дмитром Кулебою вкотре наголосив на непохитній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України.
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У США вважають, цього разу вийде зупинити агресію Кремля, адже присутня координація на міжнародному фронті. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Агресія РФ проти України
Світові лідери продовжують закликати РФ припинити загострювати ситуацію біля східних кордонів України та на Донбасі.
Про підтримку Києва заявили й у НАТО.
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