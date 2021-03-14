Є ризик локдауну за кілька тижнів: як українці порушують обмеження на Масляну

В Україні зараз йде Масляна. У той же час у всьому світі все ще триває пандемія. Але схоже українців це не лякає.

У Харкові у громадських місцях поліцейські штрафують на 170 грн людей без масок або ж з масками на підборідді. У самих при цьому замість них шалики.

В обладміністрації кажуть, що захиститися можна лише вакцинацією та носінням масок, а також звинувачують медіа у неналежному інформуванні населення щодо небезпеки коронавірусу. При цьому у Харківській області та Одесі проводять масові проводи зими.

У регіонах на святкуваннях Масляна люди не дотримуються дистанції та зовсім забули про носіння масок. Навіть керівники обласних адміністрацій, попри те, що закликають громадян дотримуватись карантинних обмежень, самі їх і порушують.

Медики вже прогнозують, що з такими масовими гуляннями та дуже повільними темпами вакцинації, локдаун може бути вже за кілька тижнів.

Масляна в Україні святкується тиждень. Останнім днем є Прощена неділя. В цей день заведено просити прощення і прощати образи.