Є ризик локдауну за кілька тижнів: як українці порушують обмеження на Масляну
В Україні зараз йде Масляна. У той же час у всьому світі все ще триває пандемія. Але схоже українців це не лякає.
У Харкові у громадських місцях поліцейські штрафують на 170 грн людей без масок або ж з масками на підборідді. У самих при цьому замість них шалики.
В обладміністрації кажуть, що захиститися можна лише вакцинацією та носінням масок, а також звинувачують медіа у неналежному інформуванні населення щодо небезпеки коронавірусу. При цьому у Харківській області та Одесі проводять масові проводи зими.
У регіонах на святкуваннях Масляна люди не дотримуються дистанції та зовсім забули про носіння масок. Навіть керівники обласних адміністрацій, попри те, що закликають громадян дотримуватись карантинних обмежень, самі їх і порушують.
Медики вже прогнозують, що з такими масовими гуляннями та дуже повільними темпами вакцинації, локдаун може бути вже за кілька тижнів.
Масляна в Україні святкується тиждень. Останнім днем є Прощена неділя. В цей день заведено просити прощення і прощати образи.