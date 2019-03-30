Єдина в Україні! Як працює морська платформа з видобутку газу в Азовському морі

Розплата за вкрадений шельф. Україна наступного року розраховує стягнути з Росії до $5 млрд за анексію морських платформ і перспективних родовищ газу. Відповідне рішення Гаазького трибуналу щодо суми компенсації очікують уже невдовзі.

А тим часом фахівці Чорноморнафтогазу переключились на роботу в Азовському морі. Тут в України залишилася єдина діюча морська платформа. Вона здатна видобувати до 22 млн. кубометрів палива на рік і забезпечує газом понад 20 тис. місцевих жителів – Генічеська та поселень на Арабатській стрілці. Всі споживають лише до 9 млн. кубів палива за рік. Тобто вдвічі менше від потужностей платформи.

Та закачувати надлишки в ГТС країни тут поки не можуть. Район історично був прив’язаний до труби півострова. Саме через це після анексії у місцевих траплялися перебої з паливом. Однак, нині українські газовики все налагодили.

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З’єднати Стрілкове з українською ГТС мають намір найближчими роками. А поки Чорноморнафтогаз наводить лад на об’єкті. Родовище вже обладнали сучасною автоматикою та установкою осушки газу. А в майбутньому тут мріють про власне міні-сховище газу – свердловину, в яку можна буде закачувати паливо влітку про запас. Хоча йдеться лише про кілька мільйонів кубів. Для порівняння: до анексії Чорноморнафтогаз видобував понад 1,5 млрд кубометрів газу на рік. Тепер – майже стільки складають усі запаси Стрілкового родовища.

Після анексії Криму вітчизняний Чорноморнафтогаз позбувся майже всього свого майна та родовищ. Усе відібрали зелені чоловічки. Росіяни захопили усі платформи та весь флот. Були агресори й на Стрілковому газовому родовищі, що на Арабатській стрілці. Утім, стара морська платформа й виснажене родовище їх не зацікавили. Тож згодом загарбники її залишили. Нині це – єдиний діючий об’єкт Чорноморнафтогазу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки газу вкрала Росія після анексії Криму.

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