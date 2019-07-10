Єльченко вщент розтрощив Росію в ООН: Україна нагадала світу про агресора

Тероризм – складова державної політики Росії. Про це вкотре нагадав міжнародній спільноті Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН на тему Зв’язок міжнародного тероризму та організованої злочинності.

Україна й далі зазнає таких наслідків, опираючись російській гібридній агресії вже понад 5 років, – наголосив Єльченко.

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Він нагадав, що перекидання відповідальності, маніпуляції та пропаганда, втручання у внутрішні справи держав, розпалювання міжнародних конфліктів постачанням зброї та фінансування тероризму, вбивства цивільного населення, зокрема і медиків – все це сучасний політичний курс Росії.

Це слід не лише засуджувати, цьому потрібно протистояти та притягати винних до відповідальності, адже нинішня ситуація в Україні чітко доводить, що пристосування чи потурання окупанту лише ведуть до подальшої агресії, – додав український дипломат.

Нагадаємо, Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон. Засідання попередньо заплановано на 16 липня.

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