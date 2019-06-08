Єлизавета II святкує день народження: парад, принц Вільям верхи і Меган

Восьмого червня королева Британії Єлизавета офіційно святкує свій день народження.

Цього року їй виповнилося 93. Королева народилася 21-го квітня. Але урочистості традиційно влаштовують у червні – зазвичай у другу суботу місяця. У центрі Лондона відбувся традиційний парад. Єлизавета ІІ прибула в кареті.

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В параді взяли участь понад 40 тис. солдатів, пролунав 41 урочистий постріл. Герцогиня Сассекська вперше з’явилася на публіці відтоді, як народила сина. Принц Вільям взяв участь у параді верхи.

Чоловік королеви принц Філіп, який у понеділок святкуватиме 98-й день народження, відійшов від монарших обов’язків і на подію не приїхав. Після параду королівська родина повернулася до Букінгемського палацу і з’явилась перед публікою на балконі. Аби спостерігати за пілотажною групою Червоні стріли королівських ВПС. Цього року – це понад 20 сучасних та історичних літаків.

До слова, королева запретила Меган Маркл делать из ее правнука вегетарианца.

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