ЄС готується до ембарго: країни Європи скоротять споживання російського газу на 15%

В Європейському союзі думають як пережити зиму. Обмеження у поставках російського газу відчуває фактично половина країн спільноти. А до кінця липня Газпром ще більше скоротить постачання. У Єврокомісії переконані, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію – повного припинення постачання газу.

– Кремль не є надійним партнером з енергопостачання в Європу. Газпром навмисно лише частково або взагалі не постачає газ до 12 держав-членів, – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У ЄС уже підготували план як протриматися. Країнам спільноти пропонують скоротити споживання на 15%, починаючи від серпня. Спочатку добровільно, потім примусово. Але до таких кроків готові не всі – насамперед Португалія, Греція та Іспанія наполягають запровадити винятки. Зокрема, враховувати залежність кожної держави від російського газу. Поки зменшити загальний попит на блакитне паливо ЄС вдалося лише на 5%.

Кілька країн уже запровадили надзвичайні заходи. Німеччина розконсервовує вугільні електростанції. З 1 жовтня там знову дозволять використовувати буре вугілля для виробництва електроенергії. Такі дії не дуже сприятливі для екології, але дозволять убезпечитись від газового шантажу Кремля.

До початку опалювального сезону країни ЄС мають заповнити свої підземні газові сховища щонайменше на 80%. Тож у Брюсселі шукають альтернативу російському блакитному паливу.

Вже домовилися про постачання з Єгиптом, Ізраїлем та Азербайджаном. Планують щонайменше вдвічі збільшити поставки з Нігерії, щоб повністю стати незалежним від російського газу до 2027 року.

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