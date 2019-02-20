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ЄС запроваджує паспорти єдиного зразка – у форматі кредитної карти

Нові правила випуску документів з біометричними даними узгодили в Євросоюзі.

Це допоможе скоротити випадки різних шахрайств з ідентифікаційними документами, розраховують ініціатори нововведення. Відтепер в усіх країнах-учасницях ЄС вони будуть єдиного зразка – у форматі кредитної карти із зоною, призначеною для машинного зчитування інформації.

Карта міститиме фото власника, відбитки пальців у цифровому форматі, та код країни, яка видала документ. Мінімальний термін дії картки – 5 років, максимальний – 10. Нові правила набудуть чинності через 2 роки після остаточного ухвалення рішення.

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До слова, як отримати біометричний закордонний паспорт – інструкція.

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