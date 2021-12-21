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Єврокомісія скоротила термін дії Covid-сертифікатів для подорожей між країнами

Олена Фроляк Анастасія Гевко редакторка стрічки

Єврокомісія скоротила термін дії Covid-сертифікатів для подорожей між країнами до 9 місяців.

Таким чином Брюссель закликає людей щепитися третьою, бустерною дозою.

Водночас уряди країн ЄС можуть запровадити власні обмеження щодо в’їзду іноземців.

Тим часом омікрон поширюється Європою: у Данії – новий добовий рекорд інфікувань – 13 тисяч; у Великій Британії за добу понад 90 тисяч нових його випадків.

Але британський прем’єр Борис Джонсон поки що не оголосив посилення карантину до католицького Різдва, 25 грудня.

Омікрон став домінуючим у США. Президент Джо Байден сьогодні звернеться до американців і знову розповість про переваги вакцинації.

Наступного року пандемія коронавірусу може завершитись – кажуть у Всесвітній організації охорони здоров’я. Але для цього необхідно звести передачу вірусу до мінімуму.

Голова ВООЗ Тедрос Гебреєзус попередив, що краще скасувати зимові подорожі та “врятувати власне життя”.

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