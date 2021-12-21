Єврокомісія скоротила термін дії Covid-сертифікатів для подорожей між країнами

Єврокомісія скоротила термін дії Covid-сертифікатів для подорожей між країнами до 9 місяців.

Таким чином Брюссель закликає людей щепитися третьою, бустерною дозою.

Водночас уряди країн ЄС можуть запровадити власні обмеження щодо в’їзду іноземців.

Тим часом омікрон поширюється Європою: у Данії – новий добовий рекорд інфікувань – 13 тисяч; у Великій Британії за добу понад 90 тисяч нових його випадків.

Але британський прем’єр Борис Джонсон поки що не оголосив посилення карантину до католицького Різдва, 25 грудня.

Омікрон став домінуючим у США. Президент Джо Байден сьогодні звернеться до американців і знову розповість про переваги вакцинації.

Наступного року пандемія коронавірусу може завершитись – кажуть у Всесвітній організації охорони здоров’я. Але для цього необхідно звести передачу вірусу до мінімуму.

Голова ВООЗ Тедрос Гебреєзус попередив, що краще скасувати зимові подорожі та “врятувати власне життя”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.