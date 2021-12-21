Єврокомісія скоротила термін дії Covid-сертифікатів для подорожей між країнами
Єврокомісія скоротила термін дії Covid-сертифікатів для подорожей між країнами до 9 місяців.
Таким чином Брюссель закликає людей щепитися третьою, бустерною дозою.
Водночас уряди країн ЄС можуть запровадити власні обмеження щодо в’їзду іноземців.
Тим часом омікрон поширюється Європою: у Данії – новий добовий рекорд інфікувань – 13 тисяч; у Великій Британії за добу понад 90 тисяч нових його випадків.
Але британський прем’єр Борис Джонсон поки що не оголосив посилення карантину до католицького Різдва, 25 грудня.
Омікрон став домінуючим у США. Президент Джо Байден сьогодні звернеться до американців і знову розповість про переваги вакцинації.
Наступного року пандемія коронавірусу може завершитись – кажуть у Всесвітній організації охорони здоров’я. Але для цього необхідно звести передачу вірусу до мінімуму.
Голова ВООЗ Тедрос Гебреєзус попередив, що краще скасувати зимові подорожі та “врятувати власне життя”.