Європа і США довели провал російської розвідки. Як ГРУ прокололося у Нідерландах

Нідерланди вислали російських шпигунів. Це четверо ГРУшників, які спробували через комп’ютерні мережі проникнути до низки державних установ, щоб викрасти важливу інформацію.

Як виявилось, за ними вже стежили й американці – цю четвірку і ще трьох росіян вони вже офіційно звинуватили в кібератаці у США.

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Шпигунів розсекречують і називають поіменно. Співробітники Головного розвідувального управління Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотніков та Олексій Мінін. Наймолодшому з них 21 рік.

Шпигунів спіймали на гарячому – росіяни переобладнали авто в мобільний центр перехоплення сигналів. У багажнику – трансформатор та батареї. У салоні – потужний комп’ютер, антени і телефони. Ще один доказ – російський шпигун мав при собі квитанції московського таксі, яке везло його з Несвіжського провулка, де й розташована будівля ГРУ. Росія як завжди вдає непричетність і коментує ситуацію в традиційній агресивній манері.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що агент Кремля більше 10 років шпигував у посольстві США

Опубліковано Жовтень, 04 в 22:03



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