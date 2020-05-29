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Європа продовжує вихід з карантину. Жорсткі обмеження в Південній Америці – Covid-19 у світі

Кількість інфікованих на коронавірус у світі впевнено наближається до шести мільйонів людей, і різко зросло число інфікованих за добу – 116 тис.

Найбільше заражень та смертей, як і раніше, у США та Бразилії. А в Європі країни й далі послаблюють карантинні обмеження. Британія переходить до другого етапу, а Румунія готується до відкриття пляжів.

Докладніше про ситуацію у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як США виходять з карантину.

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