Європарламент вимагає від Росії негайно відпустити українських політв’язнів

Європейський парламент знову вимагає від Росії негайно відпустити українських політв’язнів, і думає над тим, як ще допомогти Україні у боротьбі проти агресії. Напередодні пізно ввечері євродепутати провели дебати, приурочені до п’ятої річниці незаконної анексії Криму.

Єврокомісар Йоганнес Ганн – сьогодні він тут замість високого представника Федеріки Могеріні – закликає Росію припинити порушувати міжнародне право, та відпустити українців, яких Росія незаконно тримає у в’язницях.

У промовах євродепутатів – щоразу з’являється ім’я Олега Сенцова та інших бранців Кремля. Чергова стурбованість долею кримських татар.

Тут знають і про арешти, і про утиски. Нарешті, обурення тим, що і Росія ігнорує заклики Брюсселя. І тим, що сам Брюссель – не надто рішучий.

Читайте: Рішення РНБО: що приховують нові антиросійські санкції Києва

Одні порівнюють дії Путіна у Криму із Гітлером в Австрії. Інші – називають нинішні санкції проти Москви занадто м’якими. Пропонують заборонити європейські канікули усім депутатам Ради Федерації – відмовляти їм у візах.

Та єдиний фронт виглядає непорушним лише на перший погляд.

Поки що заяви Шафхаузера і його однодумців у цих стінах – скоріше привід покепкувати. Але вже у наступному європарламенті, після виборів у травні – друзів Кремля тут може значно побільшати. Та до того часу – ЄС поспішає переконати Київ, і Москву у тому, що його політика була і залишиться незмінною.

До слова, Порошенко ввів у дію додаткові санкції проти Росії.

Деталі дивіться у відео.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.