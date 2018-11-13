Європі час прокинутися й помітити загрозу: європейські ЗМІ про Росію

Європейські ЗМІ застерігають, Європі час прокинутися й помітити загрозу, що з’явилася на східному фланзі, де Угорщина розпалює конфлікт з Україною за гроші Кремля.

Про це пише незалежне інтернет-видання EUObserver.

Автор статті наголошує, Росія активно підтримує та спонсорує політиків-популістів та правих радикалів – і не тільки в Угорщині, але й в інших країнах Європи.

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Російські спецслужби тісно співпрацюють з радикальними воєнізованими угрупованнями різних країн. Росіяни наймають активістів з цих угруповань і влаштовують демонстрації та інші акції на користь інтересів Кремля.

Автор підсумовує, мета Москви – створити нові осередки нестабільності на кордоні з ЄС і розбити єдність європейської спільноти щодо антиросійських санкції.

Нагадаємо, Україна прогнозує нові санкції проти РФ.

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